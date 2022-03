Deux soldats maliens ont été tués lundi à Boni (centre) et deux autres à Tessit (est) dans deux attaques terroristes distinctes repoussées par les militaires, annonce un communiqué des Forces armées maliennes (FAMa).

A Boni, à la suite d'une «embuscade contre une patrouille en offensive vers 11H00, les FAMa ont enregistré deux morts et sept blessés», indique le communiqué militaire avant de préciser que les FAMa ont riposté en tuant 13 assaillants et en interpellant deux terroristes.

A Tessit, qui se situe à quelques dizaines de kilomètres des frontières avec le Burkina Faso et le Niger dans la zone dite des trois frontières, un poste des FAMa a été attaqué et l'armée a «enregistré deux morts et 10 blessés».

Toujours selon le communiqué, «les FAMa ont repoussé vigoureusement l'attaque.

Neuf morts ont été dénombrés sur place et plusieurs blessés terroristes ont été interceptés et anéantis par une intervention aérienne».