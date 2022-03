L'Association d'amitié avec le peuple sahraoui de Séville, a lancé un appel à manifester mardi contre la nouvelle position du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental. L'association a invité les habitants de Séville à un mouvement de protestation à Las Setas à partir de 19h00, contre cette décision du chef de gouvernement Pedro Sanchez de soutenir le soi-disant «plan d'autonomie» proposé par le Maroc. «L'association appelle à la mobilisation générale en soutien au peuple sahraoui et à sa juste lutte pour la liberté et l'indépendance», a-t-elle écrit. Elle «rejette» cette décision des autorités espagnoles qui ont «abandonné leur position traditionnelle de neutralité» pour désormais «se ranger du côté de Rabat», a ajouté l'association.

«Nous exigeons le respect de la légalité internationale, des résolutions des Nations unies, la reconnaissance officielle des responsabilités historiques de l'Etat espagnol dans le conflit du Sahara occidental et la réparation des dommages causés au peuple sahraoui», a souligné la même s ource.

De son côté, le chef du parti Vox, Santiago Abascal, a appelé l’exécutif à présenter sa démission.

«Le gouvernement doit démissionner et convoquer des élections», a-t-il lancé, en pointant du doigt la «politique étrangère» du gouvernement de coalition de gauche, la qualifiant d'«absolument erratique». Et d’enchaîner par aborder la décision «désastreuse» de Pedro Sanchez sur la question du Sahara occidental, «prise hors Parlement et dans le dos des Espagnols, changeant ainsi 40 ans de politique étrangère» sur ce dossier. Abascal a conclu ses déclarations par réclamer une nouvelle fois la démission du gouvernement, soulignant que Pedro Sanchez «doit convoquer les Espagnols aux urnes afin de leur rendre la parole et le vote qu'il a volés à ses propres électeurs avec des mensonges».