Le meneur vedette des Portland Trail Blazers Damian Lillard manquera le reste de la saison 2021-2022 alors qu'il se remet d'une opération à l'abdomen, a annoncé la franchise de la NBA lundi.

Les Trail Blazers ont déclaré que Lillard "a fait des progrès dans la phase de réathlétisation de son protocole de rééducation" et "a satisfait à plusieurs étapes de performance clés à ce jour et poursuivra la phase finale de rééducation au cours des prochaines semaines". Le meneur All star de 31 ans a tourné à 24 points, 7,3 passes et 4,1 rebonds de moyenne par match, en 29 apparitions pour Portland cette saison.

Il s'agit du plus faible total de matches que Lillard ait jamais joués dans une saison NBA ainsi que de sa plus faible moyenne de points en sept ans. Lillard devait initialement reprendre en mars, mais le directeur général intérimaire des Trail Blazers, Joe Cronin, a déclaré le mois dernier qu'il ne reviendrait probablement pas avant la saison prochaine. Il manquera à son équipe, actuelle 12e place de la conférence Ouest et pratiquement éliminée de la course au play-offs avec un bilan de 26 victoires pour 44 défaites.

La franchise de l'Oregon a atteint les play-offs lors de chacune des huit dernières saisons NBA avec Lillard titulaire, disputant même la finale de la conférence Ouest 2019 avant de perdre contre Golden State.