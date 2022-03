Les épreuves des mini-olympiades nationales universitaires de sports de combat ont débuté, lundi, au palais des sports «Hamou Boutlelis» d’Oran. Cette manifestation de sports de combat de six jours, organisée par la fédération algérienne des sports universitaires (FASU), sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de la jeunesse et des sports, regroupe plus de 600 athlètes des deux sexes représentant 28 wilayas du pays. Trois disciplines sportives figurent au programme de l'événement, à savoir le taekwondo, wushu et le judo. Les deux premières journées seront consacrées aux épreuves de taekwondo (filles et garçons). Celle du mercredi sera réservée à la discipline du wushu au niveau de la salle du complexe la Lofa (Es-Sénia), alors que la clôture est prévue, jeudi et vendredi, avec le déroulement des combats de judo. Ces mini-olympiades permettront de sélectionner les meilleurs athlètes devant représenter l’Algérie aux Jeux universitaires, prévues du 27 juin au 7 juillet prochains, à Chengdu, en Chine.