Le derby algérois entre le leader le CR Belouizdad et son dauphin MC Alger, à grand enjeu, sera l'attraction des rencontres de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, prévues mardi, mercredi, et jeudi.

Auréolé de sa qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique, le CRB (1e, 42 pts), auteur de cinq victoires de rang, toutes compétitions confondues, sera face à une belle occasion de creuser l'écart sur son poursuivant direct le MCA (2e, 40 pts).

Le MCA, accroché samedi à domicile par le CS Constantine (0-0), devra puiser dans ses ressources pour réussir cette sortie, et décrocher un bon résultat au stade du 20-août 1955 d'Alger, de quoi lui permettre de rester au contact du leader.

Sur le plan des statistiques, le "Doyen" n'a plus gagné au 20-août 1955 depuis le 14 février 2014 (1-0), et accuse dix victoires de retard sur le Chabab qui compte 36 victoires en championnat contre 26 défaites.

La JS Saoura (4e, 36 pts), qui reste sur une défaite concédée à domicile face aux Sud-africains d'Orlando Pirates (0-2) en Coupe de la Confédération de la CAF, abordera la réception de l'US Biskra (9e, 33 pts) avec l'intention de se racheter et monter sur le podium.

De son côté, l'USB qui a fait du surplace en enchaînant trois matchs sans victoire, aura à cœur de revenir avec un bon résultat de Béchar dans un derby du sud, où les locaux partiront favoris.

Enfin, le HB Chelghoum-Laïd (14e, 20 pts), qui s'est relancé dans la course pour le maintien en s'imposant vendredi à domicile face à l'US Biskra (3-1), recevra l'ES Sétif (7e, 34 pts) avec l'objectif de l'emporter pour s'éloigner de la zone rouge.

L'Entente, qualifiée samedi aux quarts de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire décrochée dans le temps additionnel à la maison face aux Guinéens de Horoya AC (3-2), tentera de préserver cette dynamique et s'approcher un peu plus du podium.