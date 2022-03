L'équipe nationale de football, s'est envolée lundi pour la capitale équato-guinéenne Malabo, pour effectuer un stage bloqué en vue du match en déplacement face au Cameroun, vendredi au stade Japoma de Douala (18h00), comptant pour les barrages (aller) de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les joueurs évoluant en Europe ont rallié lundi matin Alger, pour rejoindre le reste de l'effectif convoqué, déjà sur place en Algérie depuis samedi.

Les "Verts" rejoindront Douala jeudi, soit à la veille de la première manche.

Des joueurs à l'image des défenseurs Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/ Allemagne), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie), ou encore le nouveau venu l'attaquant Mohamed Benyettou (Al-Wakrah/ Qatar), ont rejoint le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa ces dernières 48 heures.

"80% de l'effectif est venu de Paris. C'est toujours un plaisir de se retrouver, pour ce genre de double confrontation passionnante et excitante qu'on veut l'emporter pour se qualifier à la Coupe du monde", a indiqué le coach national Djamel Belmadi, pe u avant le départ de la sélection. En vue de ces deux matchs face au Cameroun, Belmadi a retenu 24 joueurs, dont deux nouveaux venus : l'attaquant Mohamed Benyettou (Al-Wakrah/ Qatar) et le défenseur Youcef Laouafi (ES Sahel/ Tunisie). Pas moins de onze joueurs présents à la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun ont été écartés, avec le retour en revanche de certains éléments tels qu'Adlène Guedioura (Burton Albion/ Angleterre) et Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France).

La seconde manche se jouera le mardi 29 mars au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida (20h30).