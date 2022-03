Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a appelé, lundi à Alger, les "honorables" parlementaires en Espagne à rejeter le changement de la position officielle de leur pays à l'égard de la cause sahraouie, en appui à une cause juste et en solidarité avec un peuple colonisé.

"A partir de cette tribune, j'invite nos honorables homologues parmi les parlementaires du Royaume d'Espagne à exprimer leur rejet de ces concessions inacceptables et de ce changement de position qui ne servira pas les intérêts du Royaume espagnol, et ce en soutien à une cause juste et à un droit légitime, et en solidarité avec un peuple qui souffre depuis des décennies, d'une occupation sans fondement juridique et rejetée par toutes les instances internationales", a affirmé M. Boughali dans son allocution à l'ouverture d'une séance plénière de l'APN consacrée à la présentation et au débat du projet de loi sur le découpage judiciaire.

Le même responsable a exprimé son étonnement quant au revirement de position de l'Espagne à l'égard de la question du Sahara Occidental, inscrite à l'ONU comme une question de décolonisation, "faisant ainsi fi des chartes internationales et du Droit international qui consacre le droit des peuples à l'autodétermination et à leur souveraineté territoriales".

"La surenchère sur les droits inaliénables du peuple sahraoui pour servir des intérêts immédiats en cédant de manière injustifiée à de vils chantages, ne compromet pas uniquement les efforts en cours pour permettre au peuple sahraoui d'exercer ses droits légitimes mais risque de plonger la région tout entière dans une spirale de tension", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, M. Boughali s'est incliné "devant la mémoire des braves militaires tombés, dimanche, au champ d'honneur pendant l'accomplissement de leur devoir pour défendre le pays contre les ennemis qui tentent d'attenter à sa sécurité", présentant "ses sincères condoléances aux éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et aux familles des martyrs".