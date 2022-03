Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Hani s'est entretenu lundi avec l'ambassadeur de la République d'Argentine en Algérie, Mariano Simon Padros, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue "les relations d'amitié unissant les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les approfondir, notamment sur le plan parlementaire".

A cette occasion, le président de la commission a exprimé son attachement à relancer les relations parlementaires compte tenu de leur importance dans le rapprochement des vues et le raffermissement des relations de coopération et de partenariat à travers l'échange des visites et des délégations et la concertation entre les deux groupes parlementaires d'amitié.

Après avoir évoqué les réformes politiques initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Hani a précisé que la Constitution de 2020 "a consolidé la démocratie participative et les liber tés politiques, collectives et individuelles, et a conféré au pouvoir législatif des prérogatives importantes, notamment en matière de diplomatie parlementaire".

De son côté, l'ambassadeur argentin a salué les relations bilatérales "privilégiées" unissant les deux pays et a exprimé sa volonté de "développer la coopération bilatérale pour englober différents domaines économiques".

Dans le même sillage, M. Padros a passé en revue "nombre de questions d'intérêt commun, notamment celles d'actualité", se félicitant de "la politique de l'Algérie en matière de non-ingérence dans les affaires internes des pays".