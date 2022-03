Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Suède a été installé, lundi au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire.

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'APN, Mohamed Hani a présidé la cérémonie d'installation, en présence de l'ambassadeur de la Suède à Alger, Bjorn Haggmark, du représentant du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Abdelatif Guia et du président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Suède, Mohamed El Hadi Oussama Arbaoui.

S'exprimant à cette occasion, M. Hani a affirmé que cette installation était "un évènement important dans le processus de consolidation des relations algéro-suédoises, notamment dans le volet parlementaire", mettant en avant l'importance des groupes parlementaires d'amitié en tant qu'"outil de raffermissement des relations parlementaires et de développement de la diplomatie parlementaire qui constitue un moyen de rapprochement et de consolidation des relations d'amitié entr e les pays".

L'ambassadeur suédois a affirmé, pour sa part, l'importance que revêt l'installation de ce genre de groupes dans le développement des relations avec l'Algérie qu'il a qualifiées "d'excellentes", des relations qui se sont développées après l'indépendance dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne "les questions justes et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité au niveau international".

M. Haggmark a souligné que la Suède "accorde une grande importance à la paix et à la prévention contre les conflits, ainsi qu'au développement durable", estimant que les parlementaires des deux pays "jouent un rôle important dans la promotion de la coopération bilatérale et l'ancrage des défis auxquels le monde fait face en matière de promotion de la démocratie, de respect des droits de l'Homme et d'instauration des fondements de l'Etat de droit, des facteurs indispensables pour consacrer la justice et l'égalité entre citoyens".

De son côté, le sous-directeur au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Guia, a estimé que l'installation de ce groupe "est un acquis qui s'ajoute au capital des relations anciennes et distinguées entre les deux pays" "C'est la meilleure preuve de la volonté de travailler ensemble pour promouvoir et développer le dialogue politique en activant le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion des relations bilatérales et la coordination des positions sur les questions internationales d'intérêt commun", a-t-il dit.

Il a également mis en exergue les contributions de ce mécanisme parlementaire pour "donner un nouvel élan aux relations de coopération bilatérale depuis la création du premier groupe parlementaire d'amitié en 2014, qui s'est traduit par l'échange de vues sur les questions politiques, et l'examen des moyens de développement du partenariat économique pour le hisser au niveau du potentiel économique des deux pays".

Quant au président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Suède, M. Arbaoui, il a souligné la nécessité de promouvoir les relations bilatérales, afin de "consacrer la concertation et soutenir la coopération bilatérale pour rapprocher les visions sur les questions d'intérêt commun", appelant également à "la nécessité de relancer le partenariat entre les deux pays sur la base du principe gagnant-gagnant", dans divers domaines, compte tenu des capacités matérielles et humaines dont dispose l'Algérie et de l'expérience de la Suède".