Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid participera, les 23 et 24 mars au Caire, aux travaux de la 56e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé et de son bureau exécutif sous la présidence de l'Algérie, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la santé.

"M. Benbouzid, participera les 23 et 24 mars au Caire, aux travaux de la 56e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé et de son bureau exécutif au siège du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes au Caire, sous la présidence de l'Algérie", a précisé le communiqué.

Cette session revêt "une grande importance, compte tenu des questions cruciales qu'elle abordera afin de suivre l'évolution technologique et scientifique et d'assurer la qualité de l'action arabe commune dans le domaine de la santé", a souligné le communiqué.

A l'ordre du jour de cette session, "plusieurs questions stratégiques à caractère prospectif pour les sociétés arabes, relatives à l'action commune, à l'échange d'expériences et à l'intensification des efforts dans le domaine de la lutte contre les maladies, à la sécurité sanitaire, ainsi qu'au soutien nécessaire aux Etats membres seront examinées", a expliqué la même source. "L'Algérie présentera, à cette occasion, un ensemble de propositions et d'approches, visant à mettre en avant la politique qu'elle avait adoptée pour une gestion efficace de la crise sanitaire induite par la pandémie Covid-19, et exposera également son expérience pionnière en matière de jumelage entre les établissements de santé du nord et ceux du sud du pays", a conclu le communiqué.