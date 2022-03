La Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) a lancé lundi un guichet dédié à la finance islamique au niveau de son agence de la wilaya d’El-Menea, a-t-on appris auprès des responsables de l’agence. La BADR propose ainsi la commercialisation un éventail de quatorze (14) nouveaux produits dédiés aux produits de la finance islamique, conformes à la jurisprudence islamique après avoir été certifiés par le Comité Charia'a de la Banque et le Haut conseil Islamique (HCI), ainsi que l'agrément de la Banque d'Algérie. Ces produits concernent l’épargne et le financement, comme le compte courant islamique, le compte chèque islamique, le compte épargne islamique, le compte d'investissement islamique (El -stithmar), en plus de l'offre de la Mourabaha pour financer l’achat des outils de travail et matériels agricoles ainsi que d’autres activités agricoles de construction d’hangars, a-t-on expliqué. Intervenant lors de la cérémonie inaugurale de ce guichet de l’agence BADR d’El-Menea (affiliée à la direction régionale de Laghouat), le directeur régional de la Banque, Said Be sbes, a indiqué que l’ouverture du guichet de la finance islamique, qui coïncide avec la célébration du 40ème anniversaire de la création de la Banque, répond aux doléances de la population locale. Pour des membres de la société civile, l’ouverture de ce guichet constitue une opportunité pour soutenir l’investissement et le développement économique de cette nouvelle wilaya appelée à devenir un pôle agricole en matière de cultures stratégiques.