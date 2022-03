Douze (12) marchés et espaces commerciaux de proximité ont été ouverts à travers l’ensemble des communes de la wilaya d’Annaba en prévision du mois sacré du Ramadhan, a-t-on appris lundi auprès de la Direction locale du commerce.

Pour garantir la disponibilité des différents produits de consommation, notamment les produits de base et pour la maîtrise des prix, des mesures ont été prises pour mettre les produits de large consommation à la disposition du consommateur directement à partir du producteur, a déclaré à l'APS le chef service du contrôle des pratiques commerciales de cette direction, Mohamed Salah Madi. Il s'agit de la mise en place d’un programme d’approvisionnement en collaboration avec les unités locales de production dont les minoteries et les usines de production de lait, d’huile et de sucre, a-t-il précisé.

Dans ce cadre, des espaces ont été réservés dans les marchés de proximité destinés à la vente directe des produits de large consommation comme la semoule, le lait, le sucre et l’huile avec des prix compétitifs, a ajouté le même responsable, faisant état de l’aménagement de plus de 500 points de vente dans les 12 marchés et espaces commerciaux de proximité ouverts.

Le réseau des grands marchés de proximité est réparti à travers les communes d’Annaba, El Hadjar, Sidi Ammar et El Bouni en plus de la nouvelle circonscription administrative Ben Mostafa Benaouda "Draâ Erriche". Dans le restant des communes des espaces commerciaux de proximité ont été réservés pour la domiciliation des commerçants et des vendeurs ambulants, notamment ceux des légumes et des fruits, a-t-on souligné. Par ailleurs, la direction de wilaya du commerce a mobilisé 71 brigades pour le contrôle des pratiques commerciales et la lutte contre toute éventuelle tentative de spéculation à travers tout le territoire de la wilaya.

Le programme de contrôle tracé cible les entrepôts, les points de stockage des commerçants de gros et les distributeurs, ainsi que les commerçants de détail, les boucheries et les vendeurs de produits alimentaires périssables, a-t-on fait savoir.