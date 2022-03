Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab a annoncé dimanche depuis Médéa le lancement prochain d’un programme d’électrification "spécial" devant permettre de couvrir la totalité de la wilaya.

"Un programme d’électrification spécial sera mis en œuvre bientôt pour porter le taux d’électrification dans la wilaya de Médéa, qui se situe actuellement à 92%, à 100% d’ici à quelques mois", a indiqué, lors de sa visite d’inspection et de travail, M. Arkab qui était accompagné du ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar. Le ministre a instruit les responsables du secteur à procéder, dès à présent, au recensement des zones non couvertes et le nombre de foyers devant être ciblé par l'opération, rappelant que les capacités de production locale d’électricité "sont suffisantes" pour prendre en charge la demande locale.

Ainsi, 127 sur les 380 mégawatts d’électricité produite sont consommés localement, a relevé le ministre, assurant qu’avec l’entrée en exploitation de deux centrales, en réalisation à Boughezoul, les capacités de production de l'électricité devront augmenter et couvrir largement les besoi ns de la wilaya. Mohamed Arkab a assisté, à Berrouaghia, à l'opération d'acheminement d’un premier convoi de Baryte, extrait du gisement de "Koudiet Sfa", vers une usine de traitement située à Tissemsilt. L'entrée en exploitation de ce gisement, a-t-il souligné, permettra, dans un proche avenir, de couvrir la totalité du marché national. La production nationale de Baryte, qui couvre actuellement 60% du besoin du marché national, assurera, grâce à ce nouveau gisement, 100% de lademande nationale, dès l’entrée en service du complexe, prévu sur le site d’extraction.