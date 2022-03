Un millier de projets d’investissement, en souffrance, pour diverses raisons, ont été débloqués à travers l’ensemble du territoire national, au cours des trois derniers mois, dans le cadre de la démarche de levée des obstacles sur l’investissement productif, initiée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué dimanche à Médéa, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar. "Les engagements du président de la République à relancer l’investissement productif et impulser une nouvelle dynamique à l’économie nationale se sont traduits par la levée de réserves et de contraintes sur un nombre important de dossiers en suspens" a précisé M. Zeghdar, qui était accompagné du ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, dans cette visite d’inspection.

Pas moins de mille dossiers de projets ont été régularisés dont 600 ont obtenu l’autorisation d’exploitation, parmi lesquels 400 projets sont entrés déjà en phase de production, a révélé le ministre, ajoutant que les projets en exploitation ont généré, à ce jour, près de 26.000 emplois directs.

Le ministre a saisi son déplacement à l’us ine de fabrication de filtres industriels pour turbine à gaz, sis à Draa-Smar, ouest de Médéa, pour inviter les investisseurs nationaux a venir s’installer dans les régions de l’intérieur du pays, qui offrent plus d’attractivité, en terme de disponibilité du foncier industriel, contrairement aux wilayas du centre, dont le tissu industriel est déjà saturé, outre la possibilité d’évoluer dans un milieu favorable pour le développement de projets d’investissement, a-t-il souligné.

M. Zeghdar a mis l’accent sur la nécessité d’optimiser le potentiel industriel que représente cette unité industrielle, mais également le complexe de pompes et de vannerie (Poval), de Berrouaghia, deuxième étape de sa visite, pour "réduire" notre dépendance aux marchés extérieurs.