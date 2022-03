Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney TD, a annoncé dimanche une contribution de six millions d'euros de l'Irlande au profit de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Dans un communiqué de presse, repris par l'agence palestinienne de presse, Wafa, M. Coveney a fait savoir que ce financement aidera l'UNRWA à répondre aux besoins humanitaires et au développement de 5,7 millions de réfugiés palestiniens dans les cinq zones d'opération de l'Office onusien de secours en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza.

Ce financement permettra aux familles palestiniennes de continuer à accéder aux services dont elles ont "désespérément" besoin. Des générations de familles palestiniennes ont grandi dans des camps de réfugiés, a-t-il déploré, "vivant dans la pauvreté et confrontées à des difficultés incroyables".

M. Coveney a souligné que le travail de l'UNRWA qui "fournit des services essentiels", tels que les soins de santé, l'éducation, l 'aide humanitaire et les services sociaux,"est une bouée de sauvetage" pour des millions de palestiniens, saluant à l'occasion, le partenariat de l'UNRWA avec l'Irlande. De son côté, le ministre d'Etat chargé de l'aide au développement outre-mer et de la diaspora, Colm Brophy T.D, a estimé "si important" que l'Irlande continue de soutenir l'UNRWA pour le travail essentiel qu'il accomplit pour les réfugiés palestiniens.

Il a fait savoir que le financement de l'Irlande soutiendra la prestation de services essentiels à plus de 5,7 millions de réfugiés palestiniens. "Je tiens à rendre hommage au personnel dévoué de l'UNRWA, qui continue d'opérer dans des circonstances exceptionnellement difficiles", a-t-il poursuivi, affirmant que "sans leur dévouement, des millions de Palestiniens n'auraient pas accès à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres formes de soutien".