La Russie et l'Ukraine ont fait des progrès sur les dispositions "cruciales" d'un accord de cessez-le-feu en cours de négociation, mais certaines questions nécessitent encore des décisions de la part de leurs dirigeants respectifs, a déclaré dimanche le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

"Si les parties ne reviennent pas sur leurs positions actuelles, nous pouvons dire que nous avons bon espoir de parvenir à un cessez-le-feu", a confié M. Cavusoglu au quotidien local Hurriyet.

"Nous savons que les parties sont proches d'un accord sur les questions fondamentales", a indiqué le ministre, réaffirmant son optimisme lors de sa participation à une réunion du Parti de la justice et du développement (AKP, au pouvoir en Turquie).

Au cours de la semaine écoulée, M. Cavusoglu a rencontré ses homologues russe et ukrainien à Moscou et à Lviv (ouest de l'Ukraine), respectivement. Le 10 mars, la Turquie a accueilli les ministres des Affaires étrangères russe et ukrainien en marge d'un forum diplomatique pour leurs premières négociations de hau t niveau depuis le début du conflit, bien que les discussions n'aient pas donné lieu à de grands progrès concernant le cessez-le-feu.