Le service spécialisé Covid-19 de l'établissement public hospitalier d’Illizi, n'a enregistré aucun patient infecté du Coronavirus et ce pour la première fois depuis l’apparition de la pandémie dans la wilaya, le dernier cas guéri ayant quitté cette structure mardi, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de wilaya de la santé et de la population (DSP).

Le service médical réservé à la prise en charge des cas de la Covid-19 a enregistré mardi la sortie du dernier patient hospitalisé et guéri, confirmant la stabilité de la situation épidémiologique dans la région, grâce aux efforts conjugués des personnels des corps médical et paramédical, des services de sécurité et des civils mobilisés pour faire face à la pandémie, a précisé le DSP, Ahmed Zenati. M. Zenati a indiqué que la stabilité de la situation, sans signaler de nouvelles infections, permettra le retour à la normale des activités et prestations médicales au niveau de l’EPH d’Illizi, suspendues auparavant pour prendre en charge les malades atteints de la Covid-19. Le secteur de la santé mène de s activités préventives par la vaccination du plus grand nombre de citoyens, opération ayant donné lieu jusqu’ici à l’immunisation de près de 20.000 personnes, un taux jugé "faible" pour atteindre l’immunité collective. Plus de 700 cas atteints de Covid-19 et 63 décès ont été enregistrés dans la wilaya d’Illizi depuis l’apparition de la pandémie, selon les données de la DSP.