Les éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale de Saida ont démantelé une bande criminelle composée de neuf individus dont un ressortissant camerounais activant dans la falsification des billets de banque à travers plusieurs wilayas dans l’Ouest du pays, a-t-on appris dimanche auprès du groupement territorial de ce corps sécuritaire.

L'opération a été menée le week-end dernier suite à des informations parvenues à la section de recherche de la gendarmerie nationale au sujet d’une activité criminelle de falsification de devises à travers plusieurs wilayas dans l’Ouest du pays pour déclencher des investigations. Un plan, mis en place, a permis de mettre fin à l’activité de ce réseau criminel et l’arrestation des mis en cause avec la saisie de faux billets en devises estimés à 4400 euros et un autre montant de vrais billets de 270.000 DA représentant des revenus de cette opération frauduleuse. En outre, quatre (4) kilos de poudre colorée, utilisée dans la falsification de billets de devises, ont été saisis, de même que deux véhicules, a fait savoir la même source, notant que les prévenus arrêtés seront présentés devant la justice une fois l’enquête achevée.