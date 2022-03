Quelque 150.000 agriculteurs et éleveurs ont manifesté dimanche à Madrid pour exiger du gouv rnement socialiste de Pedro Sanchez des mesures immédiates pour juguler la hausse des prix, notamment des carburants, et la baisse de la rentabilité des exploitations. Des drapeaux espagnols et des banderoles où ils ont écrit "Eleveurs en voie d'extinction" ou encore "SOS monde rural", jalonnaient le long cortège déployé sur quatre kilomètres et conduit par des tracteurs, des cavaliers et des chiens de chasse. Le monde rural a défilé dans le centre de la capitale espagnole entre les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture, à l'appel de la plateforme "Alliance rurale" qui affirme représenter quelque dix millions de paysans espagnols. "Ce gouvernement nous ruine, avec des carburants de plus en plus chers", a expliqué à l'AFP Nora Guzman, venue de Pozuelo de Alarcn, à l'ouest de Madrid, au volant de son tracteur. "Il est temps de chercher des solutions" aux difficultés du monde rural "qui occupe 80% du territoire", a déclaré à la presse Pedro Barat o, président de la confédération patronale agricole, ASAJA. "Ca suffit! Que le président du gouvernement espagnol arrête de voyager à l'étranger et qu'il commence à agir" en Espagne. Le monde agricole entendait ainsi dénoncer l'envolée des prix des carburants et fertilisants, couplée avec une réduction des marges, et protester contre la désertification rurale et les mesures gouvernementales en faveur du bien être animal, visant notamment à restreindre l'élevage de chiens de berger et de chasse. "Aujourd'hui, on protège plus les animaux que les hommes" par "des normes incohérentes et absurdes que veut nous imposer le gouvernement", a déploré Fernando Saez, un agriculteur qui avait fait le voyage de Cordoue, avec son chien de chasse, jusqu'à la capitale. Cette grande manifestation paysanne était organisée au lendemain de celle ayant rassemblé des milliers d'Espagnols à l'appel du parti d'extrême droite Vox, pour protester contre la hausse généralisée des prix dans les secteurs de l'agro-alimentaire et de l'énergie, aggravée par le conflit en Ukraine. Les principales confédérations syndicales du pays ont de leur côté appelé à la grève générale le 23 mars.