Des organisations de résidents locaux et d'indigènes khoïsan ont salué dimanche la décision d'un tribunal sud-africain de suspendre la construction d'un complexe destiné à devenir le siège africain du géant américain de la distribution Amazon au Cap.

L'Association civique de l'Observatoire, qui représente les résidents de l'Observatoire, et le Conseil indigène traditionnel Goringhaicona Khoi Khoin, un groupe de défense des intérêts des peuples khoïsan, ont déclaré dans un communiqué qu'ils allaient également demander à la cour d'annuler le permis de construction de ce projet, situé dans la région de l'Observatoire.

Ce projet d'une valeur de 4 milliards de rands (environ 270 millions de dollars américains), intitulé "River Club", est destiné à créer des espaces de bureau et de vente au détail couvrant 150. 000 mètres carrés au sol.

Il est supposé entraîner de nombreuses retombées économiques, comme la création de plus de 5.000 emplois directs et de 13.700 emplois indirects pendant la phase de construction, stimulant ainsi le développement des entreprises.

L'Association civique de l'Observatoire et le Conseil indigène traditionnel Goringhaicona Khoi Khoin ont cependant demandé au tribunal de prononcer la suspension en urgence du projet, faisant valoir qu'il risquait de "détruire irrévocablement le patrimoine immatériel d'un site sacré et de contrevenir à de nombreuses politiques de durabilité environnementale".

La juge de la Haute Cour Patricia Goliath a décrété vendredi que la construction devait s'arrêter immédiatement, dans la mesure où "en l'absence de consultations appropriées, le droit fondamental à la culture et au patrimoine des groupes autochtones, et plus particulièrement des peuples des Premières Nations Khoï et San, est directement menacé" par ce projet.