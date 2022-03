L'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a lancé un programme de formation de formateurs en "développement Web et Mobile" au profit des enseignants des instituts d'enseignement professionnels de la wilaya d'Alger, indique lundi un communiqué de l'ANPT.

"Le programme de formation de formateurs +développement Web et Mobile+ au profit des enseignants des instituts d'enseignement professionnels s'inscrit dans le cadre de la coopération multisectorielle", précise le communiqué, qui ajoute que la première session de ce programme est prévue pour ce mardi. L'ANPT apporte son support à la Direction de la formation et l'enseignement professionnels de la wilaya d'Alger, "qui a exprimé le besoin de mise à jour de ses enseignants en matière de formation en +développement Web et Mobile+, et ceci en prévision des nouvelles spécialités lancées dans les domaines des TIC et du numérique", ajoute la même source. A travers ce programme de formation de formateurs, l'ANPT "contribue à l'amélioration de la formation de la ressource humaine primo rdiale pour la pérennité de l'écosystème technologique algérien", souligne l'agence.

L'ANPT, qui indique disposer d'une "grande expérience" dans la formation de formateurs dans les domaines des TIC et du numérique, est une entreprise publique dont le siège social est situé au niveau du Cyberparc de Sidi-Abdallah. Elle est chargée d'œuvrer pour la mise en place d'un écosystème TIC national permettant le développement et l'épanouissement de l'activité économique dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, et ce dans le but d'assurer une participation efficace dans l'économie nationale.