Le 9e Forum mondial de l'eau s'ouvrira lundi dans la nouvelle ville de Diamniadio, à 50 km de la capitale sénégalaise Dakar, sous le thème «Sécurité de l'eau pour la paix et le développement».

Plusieurs chefs d'Etat, des responsables d'institutions internationales, des décideurs et des universitaires sont notamment attendus à cette rencontre.

Prévue sur six jours, elle se tiendra pour la première fois de son histoire dans un pays d'Afrique subsaharienne.

Plus grand événement mondial sur l'eau, le forum est organisé tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l'eau, en partenariat avec un pays hôte.

Ainsi, la 9e édition devait normalement se tenir en mars 2021 au Sénégal mais elle a été décalée d'une année à cause de la pandémie de COVID-19.

Dans une tribune qu'il a fait paraître sur le site officiel du Forum mondial de l'eau, le président sénégalais Macky Sall a souligné que le Forum de Dakar doit «placer l'eau au cœur de l'action du multilatéralisme et des politiques internationales, pour bâtir des mécanismes de riposte efficaces face aux crises multiformes et pour la construction d'un monde post-COVI D-19 résilient, prospère et stable''.

Partant de là, a ajouté M. Sall, la rencontre de Dakar permettra à la communauté internationale de bénéficier des «leçons apprises'' et de partager «des expériences innovantes issues des projets labellisés de l'Initiative Dakar 2022, en vue d'accélérer l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)''.

Pour sa part, le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, a identifié les quatre priorités sur lesquelles «Dakar 2022» mettra l'accent : la sécurité de l'eau et de l'assainissement, l'eau pour le développement rural, la coopération ainsi que les outils et moyens incluant les questions cruciales du financement, de la gouvernance, de la gestion des connaissances et des innovations en matière hydraulique.