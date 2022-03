Le président tunisien, Kaïs Saïed, a souligné dimanche que «l'indépendance complète du pays signifie que le peuple exerce sa pleine souveraineté sur sa terre indépendante».

M. Saïed s'est dit fier «de ceux qui nous ont précédés pour leur dévouement couronné par l'expulsion du colonisateur et obtenir l'indépendance», lors d'un discours télévisé à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie.

«Cependant, a-t-il ajouté, la véritable indépendance ne s'obtient pas par la simple signature d'un accord (...) la pleine indépendance veut dire que le peuple exerce sa pleine souveraineté sur sa terre indépendante». «Nous voulons concevoir une nouvelle République, une nouvelle Tunisie basée sur la liberté et la justice (...) nous œuvrons à peindre une histoire brillante pour la Tunisie et nous avons les capacités, la richesse et la volonté d'y parvenir du fait que nous croyons en ce que nous faisons», a soutenu le Président Saïed.