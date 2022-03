Le militant des droits de l'homme et des peuples, Mahrez Lamari, a exprimé son «indignation» et son «étonnement» suite aux dernières déclarations des hautes autorités espagnoles concernant le Sahara occidental, les appelant à reconsidérer leur nouvelle position d'alignement sur les thèses expansionnistes coloniales du Maroc, en violation du droit international.

Dans une lettre ouverte, l'ex-président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS) a exprimé «son indignation, sa colère et son étonnement suite aux dernières déclarations des plus hautes autorités espagnoles concernant le Sahara occidental, qui fait partie de la liste des territoires non autonomes établie par les Nations unies depuis 1963», rappelant que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté ses premières résolutions à ce sujet depuis 1965 en appelant à la décolonisation desdits territoires par référendum.

M. Lamari a souligné la responsabilité politique, juridique et éthique de l'Espagne dans la tragédie dont souffre encore le peuple sahraoui et dénoncé «une nouvell e trahison poignardant le peuple sahraoui dans le dos et violant ouvertement, d'une façon flagrante le droit international».

Dans ce contexte, il a exhorté le gouvernement espagnol à «réviser impérativement cette position immorale et inattendue afin de continuer à jouer son rôle» en tant que puissance administrante et «de contribuer d'une manière honnête et tangible au confit du Sahara occidental comme question de décolonisation reconnue et qualifiée comme telle par la communauté internationale».

«L'Espagne officielle et son gouvernement doivent reconsidérer leur nouvelle position d'alignement direct sur les thèses expansionnistes coloniales du Maroc», a-t-il martelé.

Il a estimé que les projets de «solution» marocains «sont nuls et sans valeurs juridiques légales».

«La pseudo solution et soi-disant proposition d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine constitue une grande fuite en avant qui accentue la tension dans les territoires et dans la région et ferme les voies d'un règlement pacifique, juste et définitif du conflit», a averti le membre du mouvement populaire international de solidarité avec le peuple sahraoui.

Il a ajouté que cette dernière position affichée par le gouvernement espagnol ne fait qu'«encourager le Maroc à poursuivre sa rébellion contre le droit interna tional et à intensifier les violations des droits humains dans les zones et territoires occupés du Sahara occidental et continuer à piller les richesses et ressources naturelles en toute impunité.

«C'est une attitude négative qui encourage la politique d'intransigeance, de confrontation et d'obstruction de la monarchie coloniale marocaine qui se complaît dans le statu quo colonial et s'emploie à le maintenir et le perpétuer», a-t-il déploré.

Selon le militant, l'Espagne, en tant que partenaire de la région du Maghreb, «gagnerait en crédibilité si elle utilisait son influence politique et diplomatique pour obtenir du Maroc une coopération avec l'ONU à même de concrétiser le référendum d'autodétermination (...)». A cet égard, il a lancé un appel «pressant» à la société civile espagnole dans toutes ses composantes et tendances à militer et soutenir le peuple du Sahara occidental jusqu'à ce qu'il puisse décider en toute liberté de son destin. «Je leur demande aussi d'agir urgemment afin d'amener la voie officielle de l'Espagne à la raison et pour que le gouvernement espagnol révise sa position et suit la voie de la sagesse et des droit et consensus internationaux», a conclu M. Lamari.