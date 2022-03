Les riders Ramzi Boudjatit (messieurs) et Lina Ait Slimane (dames) ont remporté, samedi, la première phase du championnat d’Algérie de kitesurf, disputée deux jours durant sur la plage « Sablettes» de Mostaganem.

Boudjatit, sociétaire club Sport nautique d'El Biar (Alger) a dominécette première étape devant Tadoui Messaad du WR Alger et Mansouri MohamedNassim du club CSJ Alger.Chez les dames, Lina Ait Ali Slimane du club JS Marsa Alger s'est imposéedevant Ait Hami Karima du club Sport nautique d’Alger et Lefki Faiza duclub Casbah d’Alger. Un public nombreux a suivi avec admiration le kitesurf, un sport nouveauen Algérie, inscrit au programme des prochains Jeux olympiques de 2024. Leniveau technique de cette compétition favorisée par des vents a été jugétrès appréciable. Cette première phase de kitesurf et freestyle, organisée par laFédération algérienne de voile (FAV), en collaboration avec la ligue deMostaganem de la discipline dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de la Fête de la victoire (19 mars 1962), a enregistré laparticipation de 47 compétiteurs dont une quinzaine dames, issus de 14 clubde différentes régions du pays.

Ce championnat d’Algérie de kitesurf est composé de 3 phases dont ladeuxième aura lieu au mois de septembre sur la plage de Zemmouri àBoumerdes et la dernière en novembre à Alger.

Les épreuves de la coupe d’Algérie de kitesurf auront lieu fin juillet àBoumerdes.Les lauréats de la première phase ont été recomposés par des cadeaux, de même que deux doyens de la discipline, Kouci Fethi et Merniche Rachid, enprésence de membres de la FAV et de la direction de la jeunesse et dessports de la wilaya de Mostaganem.