Quand le crâne est comme serré dans un étau, c'est le signe d'une céphalée de tension. Banale, mais gênante, voici comment faire pour ne pas attendre passivement que "ça passe".

CÉPHALÉE DE TENSION DUE AU STRESS :

"Il y a deux types de stress, explique le Dr Patrick Kieffert, médecin algologue. Celui du quotidien, nourri par les soucis au travail, à la maison... Et celui lié à un traumatisme psychologique.

Ce dernier est très profond. On entend souvent que le corps parle. C'est tellement vrai ! Et cela peut notamment se manifester par des céphalées à répétition.">> Ce qui marche :

•physique : « L'idéal, c'est de pratiquer une trentaine de minutes par jour, en se faisant plaisir. »

Le plaisir, voilà le secret de la régularité ! La libération d'endorphines, les hormones du bien-être, pendant que vous nagez, courez ou pédalez, c'est ce qui fait du sport un excellent antidote au stress. Et par ricochet, une protection contre le mal de tête.

•L'autohypnose : Si elle est pratiquée à domicile, l'idéal est de commencer par quelques séances avec un thérapeute, pour apprendre les bases. Pour que l'hypnose marche, il faut y être réceptif.

On pourra ensuite, dès que le besoin s'en fait sentir, s'asseoir dans un fauteuil confortable, et pratiquer des exercices de visualisation, par exemple en imaginant un lieu dans lequel nous nous sentons bien. Une plage de sable blanc, une rizière à Bali...

En se replongeant par la pensée, dans les moindres détails, dans ces images, l'attention est déviée, la douleur du mal de tête s'estompe.

•Les huiles essentielles : "La championne contre le mal de tête, c'est la menthe poivrée."Son effet rafraîchissant lors de l'application apporte un soulagement immédiat. Diluez deux gouttes dans une demi-cuillerée à café d'huile végétale, comme l'huile d'amande douce.

Offrez-vous un léger massage sur les tempes et le front, en ne vous approchant pas des yeux.

"Mais attention, parce que les huiles essentielles sont très puissantes, elles ont aussi beaucoup de contre-indications,prévient le Dr Kieffert.

Les femmes enceintes doivent par exemple les éviter. Pour ne pas se tromper, mieux vaut consulter un médecin avant d'en acheter."

•L'EMDR : "Grâce à des mouvements oculaires, et à la discussion avec un thérapeute, on peut transformer un traumatisme en simple souvenir", se réjouit le Dr Kieffert. De nombreux rescapés d'attentat y ont par exemple recours, mais elle peut aussi être très utile après un deuil, un accident, une séparation violente. .

Aujourd'hui, la méthode est validée par la très sérieuse Haute autorité de santé (HAS).

Le patient est invité à revivre le moment douloureux, en suivant de gauche à droite les gestes du thérapeute.

À la fin, le souvenir est toujours là, mais il n'a plus la même "charge" émotionnelle.

CÉPHALÉE DE TENSION DUE À L'ABUS D'ÉCRANS

pendant des heures à nos écrans, parfois sans pause, parfois avec la mauvaise posture, le mal de tête est souvent la conséquence de cet excès d'ordinateur, de tablette et/ou de smartphone. Il peut aussi être révélateur d'un trouble visuel mal ou non corrigé.

>> Ce qui marche :

•Une consultation avec son ophtalmologue. Pour détecter, et corriger, un éventuel trouble de la vision.

•Des filtres. Faire des pauses régulières, et en profiter pour regarder au loin. Installer un filtre anti-lumière bleue sur son smartphone ou sa tablette, ou s'équiper de verres anti-lumière bleue, aujourd'hui proposés par tous les opticiens.

CÉPHALÉE DE TENSION DUE À UNE CERVICALGIE

"Quand les muscles au niveau des trapèzes se contractent, cela tire sur les cervicales. Si c'est trop fréquent, on peut craindre une céphalée de tension chronique, décrit le Dr Kieffert. Quand on cherche l'origine du problème, on trouve parfois des troubles de la statique, comme des pieds plats ou une petite scoliose."

>> Ce qui marche :

•Corriger les troubles de la statique. Quand le problème vient de là, on peut, par exemple, se faire fabriquer des semelles sur mesure chez le podologue.

•La toxine botulique. Elle ne sert pas qu'à effacer les rides. Injectée avec une fine aiguille à de nombreux endroits du crâne, elle peut réduire la fréquence et la gravité des migraines. L'Agence nationale du médicament (ANSM) vient de le reconnaître en accordant, en mai, une extension d'indication du Botox® pour les migraineux chroniques (plus de 15 jours de céphalées par mois). "Les injections sont à renouveler tous les 3 mois,ajoute le Dr Kieffert. Elle marche aussi très bien pour les céphalées de tension. Elle est alors utilisée hors AMM".

•La fasciathérapie. Les tensions au niveau des cervicales peuvent aussi venir de fascias crispés. Les fascias ? Directement sous la peau, ou plus profondément, telle une gigantesque toile d'araignée, ces tissus conjonctifs enveloppent nos muscles, nos tendons, nos organes et nos os. Ils absorbent les microtraumatismes auxquels nous sommes soumis en permanence. Mais quand les agressions sont trop répétées, ils peuvent se rigidifier. "Il peut alors être utile de consulter un kinésithérapeute pour les décrisper, à l'aide de pressions et de doux étirements."

LA CÉPHALÉE DE TENSION DUE À UN MAUVAIS SOMMEIL

"Lorsque l'on se réveille avec une céphalée, la première cause à rechercher est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Encore plus si l'on est en surpoids. Pendant les apnées, le cerveau manque d'oxygène. C'est ce qui entraîne le mal de tête,explique le Dr Kieffert. Attention, si vous vous réveillez fatigué, en ayant mal à la tête, cela peut aussi venir d'une intoxication au monoxyde de carbone, à cause d'un chauffage à combustion défectueux." C'est heureusement peu fréquent, mais il faut y penser !

>> Ce qui marche : la ventilation nocturne en pression positive continue. "En cas de suspicion, il faudra réaliser un enregistrement du sommeil pour poser le diagnostic." Si un syndrome d'apnée obstructive du sommeil est détecté, "il faut s'appareiller, tout simplement."