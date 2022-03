Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadl Baâdji, a considéré samedi à Annaba, que les ‘’résultats positifs’’ réalisés par sa formation politique durant les derniers rendez-vous électoraux ont ‘’prouvé l’enracinement populaire fort du parti et son attachement à son référent révolutionnaire’’.

Intervenant durant un meeting populaire animé au palais de la culture Mohamed Boudiaf, coïncidant avec la célébration du 60ème anniversaire de la fête de la Victoire (19 mars 1962), M. Baâdji a indiqué que le FLN ‘‘œuvre à recouvrer la confiance des citoyens en les écoutant et en ouvrant la voie à tous les militants loyaux et fidèles aux principes pour lesquelles se sont sacrifiés les hommes et les femmes de la glorieuse révolution de novembre’’.

Le secrétaire général du FLN a souligné que les victoires électorales réalisées par sa formation politique sont dues à ‘‘la volonté des militants’’, appelant à l’occasion à unir les rangs et consolider le front intérieur face aux défis.

Evoquant la fête de la Victoire, M. Baâdji a estimé que cette date est une ‘‘occasion de tirer des leçons des hauts-faits des artisans de la glorieuse Révolution libératrice et de ses triomphes politiques et militaires, ainsi que sur divers autres plans’’.

L'intervenant a affirmé, en outre, que ''le FLN est face aujourd’hui à une responsabilité historique et est appelé à préserver les valeurs et les principes pour lesquels s’était sacrifiée la génération de la Révolution libératrice’’.

Il a abordé, d’autre part, la conjoncture internationale actuelle, préconisant ‘‘l’édification d’un front national fort et la protection de l’Algérie contre tous les dangers par la consolidation de son unité nationale’’.

Auparavant, le secrétaire général du FLN a affirmé dans la wilaya d’El Tarf que la célébration de la fête de la Victoire ‘‘constitue une opportunité pour renouveler l’engagement de l’impérative préservation et défense des institutions de l’Etat’’.

Au cours d’une rencontre organique au siège de la mouhafada du parti de cette wilaya, M. Baâdji a relevé que ‘‘les négociations d’Evian étaient très rudes et avaient pour base la défense de l’unité et de la souveraineté nationales et des richesses algériennes’’.

Le même responsable partisan a souligné que ceux qui avaient mené les négociations d’Evian avaient une pensée de haut niveau se traduisant à travers les principes auxquels ils étaient attachés durant toutes les phases des négociations, considérant que ‘’le mois de mars qui avait enregistré la mort de beaucoup de héros de la Révolution libératrice a été aussi le mois de la victoire’’.

Sur le plan organisationnel, M. Baâdji a exhorté les militants de son parti à entamer la préparation des prochains rendez-vous électoraux en édifiant des bases militantes fortes et en ‘‘corrigeant’’ la situation organisationnelle prévalant au niveau des kasmate.

Il a rappelé, en outre, que la campagne pour le changement menée par le parti ‘‘vise à éliminer les méthodes anciennes et recouvrer les traditions visant à associer les bases militantes à toutes les décisions’’.