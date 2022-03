L'Algérie œuvre inlassablement pour l’ancrage de la culture de la coexistence pacifique et du vivre ensemble et en paix, ont affirmé dimanche à Bechar, des participants à une rencontre nationale sur le thème du "Vivre en commun et la coexistence pacifique".

L’Algérie, face aux tenants des thèses de conflit entre les peuples et les civilisations et de l’extrémisme violent à travers le monde, n’a eu de cesse d’appeler à faire prévaloir le dialogue, la coexistence pacifique et le vivre ensemble, la coopération entre les peuples et les religions, s’inspirant en cela des préceptes de l’Islam, religion de paix et de tolérance, ont-ils souligné.

"C’est grâce à une initiative de l’Algérie, que les Nations-Unies ont proclamé le 16 mai de chaque année journée internationale du vivre ensemble en paix, a souligné Mme Nora Ben Abbes, chargée d’études et de synthèse auprès du conseiller à la présidence de la République, chargé des organisations nationales et internationales et des ONG, lors de son intervention à l’ouverture des travaux de cette rencontre.

Et d'ajouter: "Notre pays œuvre pour la pai x, le respect mutuel, le dialogue et surtout la tolérance entre les différentes composantes de la société en particulier, et entre les Etats", a-t-elle soutenu.

Cette rencontre, dont le coup d’envoi a été donné par le wali de Bechar, en présence de chercheurs, universitaires et représentants de la société civile, a été marquée par la présentation de cinq (5) communications ayant trait à des thèmes liés à la culture de la coexistence pacifique et du vivre ensemble, des socles du vivre ensemble, de l’approche sociologique pour le renforcement de la dynamique du vivre ensemble en paix dans la société algérienne, et de la déontologie du vivre en commun.

Le but de la rencontre est l’ancrage et la vulgarisation de la culture de la paix, a affirmé le Dr. Ahmed Triki, recteur de la faculté des sciences humaines et sociales de l’université "Tahri Mohamed" de Bechar initiatrice, entre autres, de cette rencontre.