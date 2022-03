Une session de formation autour de "la réforme budgétaire" au profit des directeurs de la Formation et de l'Enseignement professionnels de wilayas a débuté, dimanche à Alger, et ce en vue de consolider les capacités des gestionnaires dans les domaines financier et budgétaire, dans le but de leur permettre de s'acquitter pleinement de leurs missions.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a indiqué dans son allocution lors de cette rencontre, que cette session de formation de trois jours intervenait "en application des dispositions de la loi organique n 18-15 du 2 septembre 2018, relative aux lois de finances et qui devra entrer en vigueur, à partir du 1 janvier 2023".

M. Merabi a précisé, par ailleurs, que cette session avait été précédée d'une autre session de formation au profit des inspecteurs administratifs et financiers, les 7, 8 et 9 mars dans la wilaya de Sétif et sera suivie d'autres sessions similaires qui devront "contribuer à la consolidation des capacités des gestionnaires du budget, tout en leur permettant d'exercer leurs missions avec efficacité".

A cette occasion, le ministre a appelé les directeurs de la Formation professionnelle des wilayas, à "améliorer la performance de leurs cadres au niveau de leur wilaya, en matière de maîtrise des nouveaux concepts contenus dans la loi organique précitée, soulignant la nécessité d' "une participation active à la concrétisation du nouveau système budgétaire dans les gestions des différentes structures et différents établissements de formation relevant du secteur".

A son tour, le directeur des Ressources humaines au ministère, Ben Ba Djelloul a indiqué dans une déclaration à la presse, que cette session de formation s'inscrivait dans le cadre d'un programme de formation au niveau national, qui s'étend jusqu'au mois de novembre prochain, en vue de former les inspecteurs administratifs et financiers, les directeurs de wilayas et les cadres du secteurs, d'autant qu'elle sera suivie par d'autres sessions de formation au profit des directeurs des établissements de formation et des intendants.