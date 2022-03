Un financement de plus de 363 millions DA en forme de crédits a été accordé ces cinq dernières années par la Banque de l’Agriculture et du Développement rural (BADR) aux agriculteurs de la région du Sud-ouest du pays, a-t-on appris dimanche à Bechar des responsables de la banque.

Ce financement a été destiné à 97 projets et opérations de développement agricole, dont 60 ont été concrétisés, alors que le reste est en voie de l'être et ce, grâce aux crédits de la banque, à savoir R’fig, Ettahadi et Leasing, a précisé Mohamed Labed, directeur du groupe régional d’exploitation (GRE) de la banque, en marge des journées "Portes ouvertes" sur les crédits agricoles.

A travers le financement des projets agricoles, la BADR s’engage à faciliter l’accès des agriculteurs de la région dans le Sud-ouest du pays aux crédits bancaires, dans un souci de développer et de moderniser l’agriculture saharienne, a-t-il souligné.

La manifestation "Portes ouvertes" sur les crédits agricoles, initiée par la wilaya avec la contribution des différentes institutions bancaires et financières publiques jusqu’au 22 mars courant, vise à faire connaître aux agriculteurs les différents crédits et financements pour le développement et la promotion des différentes filières et autres segments agricoles, selon les organisateurs.