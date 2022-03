Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes qui se développent dans l'utérus. Fréquentes, elles affectent jusqu'à 40 % des femmes entre 35 et 55 ans. Plusieurs techniques sont souvent possibles quand un traitement devient nécessaire. Le point avec le Pr Marc Sapoval, chef du service de radiologie interventionnelle vasculaire et oncologique de l'Hôpital européen Georges Pompidou (Paris).

PRENDRE LE TEMPS D'EN PARLER AVEC SON GYNÉCO

Règles hémorragiques ou prolongées, pesanteur dans le bas-ventre, douleur pendant les rapports sexuels, fatigue... quand un fibrome commence à perturber la vie quotidienne, un traitement peut se justifier.

Certaines techniques visent à diminuer la taille du fibrome, donc à soulager les symptômes, d'autres permettent de le supprimer définitivement. Le choix dépend de l'âge de la femme, du type de fibromes en cause, de leur localisation, de leur nombre... Le désir de préserver sa fertilité et son utérus ou d'éviter une intervention chirurgicale entre aussi en ligne de compte.

Ces différentes solutions doivent être expliquées par le gynécologue, recommande la Haute Autorité de santé. Car on pratique plus de 56 000 hystérectomies par an, contre 2 000 embolisations seulement, en raison du manque d'information des femmes. Connaître les avantages et les inconvénients des différentes techniques permet d'en discuter avec son gynéco et de prendre sa décision en toute sérénité. En sachant qu'il est logique de s'orienter vers le traitement le moins traumatisant et qu'il y a rarement urgence à se faire opérer.

LA MYOMECTOMIE CONTRE LE FIBROME UTÉRIN

Le chirurgien ne retire là que le fibrome. Mais le geste n'est pas possible dans tous les cas : le ou les fibromes ne doivent pas être trop gros, trop nombreux, ni situés à certains endroits. L'intervention peut être réalisée de différentes façons sous anesthésie locale ou générale. Elle s'effectue par cœlioscopie (sans large ouverture sur le bas-ventre) ou hystéroscopie (par les voies naturelles). Les suites sont plus simples qu'après une hystérectomie (ablation de l'utérus) et la grossesse demeure possible. Mais la formation d'adhérences à l'intérieur de l'utérus (peu fréquente) peut parfois conduire à une réduction de la fertilité.

Cela n'empêche évidemment pas d'autres fibromes de se développer par la suite.

L'EMBOLISATION DES ARTÈRES UTÉRINES

Cette intervention consiste à injecter de toutes petites billes dans les artères de l'utérus pour stopper la vascularisation du fibrome et le réduire afin qu'il n'entraîne plus de symptômes. Pour accéder aux artères utérines, on fait une piqûre au pli de l'aine et on introduit un cathéter (petit tuyau) de 1,5 mm de diamètre. Le tout dure environ 30 minutes, sous anesthésie locale.

Une hospitalisation de deux nuits est généralement prévue. Pratiquée depuis une vingtaine d'années, cette technique peut s'utiliser dans de nombreux cas, sans limitation du nombre et de la taille des fibromes. Elle permet moins de douleurs et une convalescence plus courte qu'une hystérectomie. Chez une femme jeune ayant un désir de grossesse, le médecin sera prudent et pèsera les avantages et les inconvénients par apport à une myomectomie. Tous les hôpitaux ne disposent pas de radiologues interventionnels capables de réaliser ce geste, mais les CHU, des centres hospitaliers généraux et des cliniques le proposent. La technique est efficace dans 95 % des cas. Comme après une myomectomie, cela n'empêche pas un nouveau fibrome de se développer par la suite.

LES TRAITEMENTS HORMONAUX

Plusieurs traitements hormonaux sont proposés pour diminuer les saignements, quand ceux-ci ont entraîné une anémie ou pour "se retaper" avant une intervention. Il s'agit en général d'agonistes de la LH-RH (injections de Décapeptyl®) qui suppriment les règles et mettent en ménopause momentanée. En raison des effets secondaires (bouffées de chaleur... ), ce traitement ne peut être pris sur une longue période. Un nouveau traitement, l'ulipristal (Esmya®), a une autorisation européenne pour une prise prolongée. Ce traitement pris par intermittence (durant 3 mois puis arrêt de 2 mois, puis reprise) diminue la taille des fibromes et les symptômes associés (douleurs et saignements). Il peut permettre de reculer, voire d'annuler un geste chirurgical. Le médicament agit en bloquant le récepteur de la progestérone, l'hormone qui peut favoriser la croissance du fibrome.

LES ULTRASONS

On utilise des ultrasons focalisés pour chauffer le fibrome à 60-80 °C et le faire disparaître. Le geste est guidé par IRM (la tête de la femme reste à l'extérieur de l'appareil). La séance, qui dure plus de trois heures, nécessite un appareillage particulier. Elle ne s'adresse qu'à un petit nombre de fibromes, toujours uniques et de taille moyenne (5 à 10 cm).

L'ABLATION DE L'UTÉRUS

En retirant l'utérus (hystérectomie), le chirurgien ôte forcément en même temps le ou les fibromes qui s'y sont développés.

L'opération est envisagée après 40 ans chez les femmes qui ne désirent plus d'enfant, ou présentant un gros utérus avec de nombreux fibromes.

Elle est aussi proposée en cas de récidive après une première intervention.

L'avantage est de régler le problème définitivement. Plusieurs techniques sont possibles : par cœlioscopie (sans ouvrir le ventre, avec juste trois petites cicatrices) ; par voie basse, c'est-à-dire par les voies naturelles (hystéroscopie) ; ou par laparotomie (cicatrice en bas du pubis comme après une césarienne).

Il n'y a plus de règles ensuite, mais si les ovaires ont été conservés (c'est le cas le plus fréquent), on ne se retrouve pas ménopausée pour autant.

Des petits saignements sont fréquents après l'opération et persistent pendant 3 à 4 semaines. L'arrêt de travail est d'un mois environ. La vie sexuelle reste similaire ou, le plus souvent, améliorée, puisque la gêne causée par le fibrome a disparu.