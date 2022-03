Les autorités sanitaires tanzaniennes ont publié un avis de voyage international COVID-19 mis à jour, dans lequel les voyageurs entièrement vaccinés, y compris les Tanzaniens, les résidents de retour et ceux en transit, seront exemptés des exigences de test de la COVID-19. «Les voyageurs devront présenter un certificat de vaccination valide avec un code QR qui sera vérifié à leur arrivée», précise l'avis de voyage COVID-19 mis à jour, publié vendredi soir par le ministère de la Santé.

Selon l'avis aux voyageurs, entré en vigueur le 17 mars et signé par le secrétaire permanent du ministère de la Santé Abel Makubi, les seuls vaccins acceptés sont ceux qui ont été approuvés par le gouvernement tanzanien et l'Organisation mondiale de la santé. L'avis aux voyageurs indique par ailleurs que les voyageurs qui ne seront pas complètement vaccinés, non vaccinés et ceux qui ne sont pas éligibles à la vaccination en raison de la politique de leur pays devront présenter un certificat COVID-19 RT-PCR ou NAAT négatif avec le code QR, obtenu dans les 72 heures avant le départ.

Les voyageurs qui ne se ront pas complètement vaccinés ou non vaccinés et qui n'auront pas de certificat COVID-19 RT-PCR négatif seront testés pour la COVID-19 en utilisant le test RT PCR, à leurs propres frais à hauteur de 100 dollars, pour la partie continentale de la Tanzanie.