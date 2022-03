Une bande dessinée brésilienne, «Ecoute, jolie Murcia» de Marcello Quintanilha, a remporté samedi le prix du meilleur album de l'année, le Fauve d'or, au Festival d'Angoulême en France.

Publié en septembre aux éditions Cà et Là, ce roman graphique raconte les dilemmes d'une mère habitant dans une favela près de Rio, dont la fille tombe dans la violence des gangs.

Fils d'un footballeur professionnel, Marcello Quintanilha, né en 1971, a quitté le Brésil il y a 20 ans pour Barcelone, en Espagne.

Il avait déjà remporté le prix du polar 2016 à Angoulême pour «Tungstène». Le prix Eco-Fauve Raja, sujet de polémique après la démission d'un premier jury qui protestait contre le parrainage d'un industriel de l'emballage, a été remis à Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel pour «Mégantic, un train dans la nuit» (éditions cosociété), récit d'une catastrophe industrielle au Québec en 2013.

La récompense la plus prestigieuse, le Grand Prix, avait été remise mercredi à Julie Doucet, première Canadienne et quatrième femme à inscrire son nom à ce palmarès qui couronne l'ensemble d'une oeuvre.