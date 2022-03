Onze (11) femmes ayant participé au concours des écrivaines et poétesses d’expression arabe et amazighe, dédié à la créativité des femmes au foyer, ont été primées à Ghardaïa, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Initié annuellement par la radio locale, en collaboration avec un sponsor local qui requiert l’anonymat, en vue d’encourager les diverses œuvres poétiques, littéraires et autres essais, écrits soit en arabe ou en variante amazighe locale, n’ayant pas fait l’objet d’une publication auparavant, que ce soit en version imprimée ou numérique, ce concours a pour objectif de révéler les talents des femmes au foyer de la région, a indiqué le directeur de la radio locale, Ali Djeridi.

L’initiative ambitionne d’aider les femmes au foyer à valoriser leurs talents et à promouvoir la production littéraire et artistique sous les différents modes d’expression locaux, a-t-il précisé. Cette manifestation culturelle vise à encourager les femmes à exprimer leur créativité et renforcer leur présence sur la scène littéraire et poétique, en plus de célébrer l'art d'écrire féminin de la région et de participer à l'enrich issement de la scène culturelle.

Une des lauréates a affirmé à l’APS que la poésie lui donne vie et constitue un moyen de s’affirmer et de s’exprimer à travers une œuvre littéraire.

Les onze lauréats de ce concours ont reçu des attestations et des prix sous forme d’un chèque bancaire et de livres, a fait savoir la source.

Au total, 144 femmes ont été primées depuis la création de ce concours en 2010, signale-t-on à la radio locale en précisant qu’une dizaine d’œuvres littéraires de ces femmes ont été éditées.