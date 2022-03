Les sélections algériennes "catégories jeunes garçons" de tennis de table rallient la Tunisie dimanche soir pour participer au tournoi international open du 21 au 25 mars, a t-on appris auprès de l'instance fédérale algérienne (FATT).

Les pongistes algériens concernés par cette compétition, à savoir les U11, U13, U15 et U19, ont bouclé ce dimanche, un stage de préparation entamé le 15 mars au niveau du Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales de Souidania (Alger) sous la conduite des entraîneurs Hocine Rebai et Gouasmi Benmira.

Les stages de regroupement et la participation des pongistes algériens aux tournois internationaux entrent dans le cadre du programme élaboré par la Fédération algérienne de la discipline, en prévision des prochaines échéances internationales, notamment les jeux méditerranéens-2022 d'Oran et les championnats d'Afrique "jeunes catégories" prévus en mai prochain, a indiqué à l'APS le président de la FATT, Toufik Ailem. Par ailleurs, le pongiste Mahdi Bouloussa a entamé sa participation au tournoi international de Qatar, réservé aux meilleurs classés mondiaux, par deux victoires face au Belge Rares Sibos (3-1) au 1er tour et contre le Brésilien Thiago Montero, 91è mondial, (3-0) au 2è tour. Entamé le 18 mars, le tournoi international de Qatar s'achève le 24 du même mois. Les athlètes algériens retenus pour le tournoi international de Tunis sont Abderrahmane Azala et Mohamed Tayeb Bechni (U 19), Ouafi Abdelli, Sofiane Kheniche et Akram Benoui (U 15), Mehdi Benoui et Rami Rebai (U 13), ainsi que Haitham Mozaika et Adam Azzouzi (U 11).