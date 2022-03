L'entraîneur de la sélection algérienne de rugby à 15, le Franco-sénégalais Ousmane Mané (seniors), s'est dit «satisfait» du travail réalisé lors du stage organisé dans la ville française de Toulouse, ponctué samedi par une victoire en match amical face à la Côte d'Ivoire (38-13), en prévision de de la participation au Rugby Africa Cup 2022, qualificative à la Coupe du monde 2023 en France. «Nous avons réussi une très belle victoire face à la sélection ivoirienne, ponctuant notre stage de préparation, très bénéfique, qui a duré cinq jours (16-20 mars). Les staffs technique et médical ont travaillé en étroite collaboration. La victoire est importante face à la Côte d'Ivoire qui est classée parmi les quatre meilleures formations africaines ayant déjà battu la Namibie, considéré comme le favori pour le sacre africain et du coup la qualification au Mondial de France», a déclaré Mané à l'APS. L'entraîneur de la sélection algérienne de rugby a profité de ce cycle de préparation pour tourner son effectif, composé de 30 joueurs dont 26 ont été incorporés lors du match amical face à la Côte d'Ivoire, soulignant que «cette victoire dont je suis fier constitue une motivation morale pour les Algériens.».

Rugby Africa en coordination avec le Comité d'Organisation de la Coupe du monde 2023 en France, organise la Rugby Africa Cup 2022 du 1er au 10 juillet dans les villes de Marseille et Aix-en-Provence (Sud de la France), avec la participation des huit meilleures équipes africaines : Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Kenya, Namibie, Ouganda, Sénégal et Zimbabwe. Concernant le programme de préparation tracé en vue du rendez-vous africain, le sélectionneur national compte organiser un autre stage le mois de juin prochain, quelques jours seulement avant de prendre le départ vers les villes de Marseille et Aix-en-Provence (Sud de la France) qui organisent la Rugby Africa Cup 2022 (1er au 10 juillet). «Nous allons prendre part au rendez-vous africain en étant le petit poucet (90e mondial), alors que des équipes comme la Namibie occupe la 24e place mondiale, ce qui énorme, et la différence est très grande. Nous allons continuer à travailler dans la plus grande sérénité pour s'aguerrir davantage et atteindre le degré de préparation requis le mois de juillet prochain afin de jouer les premiers rôles et dire notre mot dans cette compétition africaine.», a-t-il dit. Sous la conduite de l'ex entraîneur national, Boumédiene Allam, l'Algérie avait décroché sa qualification à la Rugby Africa Cup 2022 en juillet dernier, lors du tournoi de Kampala (Ouganda), en occupant la 2e place du troisième groupe avec 5 points, derrière le leader, l'Ouganda (6 points), et devant le Ghana (4 points), éliminé de la compétition. L'équipe algérienne débutera la compétition continentale, qui regroupe les huit meilleures équipes dans le continent, en affrontant le Sénégal en quart de finale. En cas de victoire, les Verts affronteront le vainqueur du match Ouganda-Kenya, pour le compte des demi-finales. A signaler que World Rugby a abandonné fin 2019 l'ancienne formule de la Coupe d'Afrique des nations, constituée auparavant de trois paliers (Bronze Cup, Silver Cup et Golden Cup) avant d'adopter en 2020 une nouvelle formule à laquelle prennent part 16 pays.