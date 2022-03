Près de 200 participants ont pris part samedi, dans une ambiance festive à la Course africaine "Afri cross" organisée par la Fédération algérienne du sport et travail (FAST) dans le cadre du programme de l'Organisation sportive des travailleurs africains (OSTA) destiné à encourager et promouvoir la pratique sportive.

Disputée sur une distance de 5 km entre le stade Ferhani de Bab El Oued et le siège de l'UGTA (Alger), l'épreuve a connu la présence de coureurs (hommes et dames) de cinq pays: Algérie (avec 14 équipes), la République arabe sahraouie démocratique (4 équipes), la Tunisie (3 équipes), le Sénégal et le Congo avec une équipe chacun.

Le parcours de l'épreuve a permis aux coureurs de découvrir les principales places et lieux de la capitale algérienne, notamment les mosquées Ketchaoua et Djemaa El Kebir, le port d'Alger, les sièges de l'APN, de la Wilaya et du Conseil de la Nation, ainsi que la place du 1er-Mai. L'Afri cross auquel ont assisté le président de l'OSTA et les membres du bureau exécutif, a été ouvert aux familles algériennes pour toutes les catégories d'âge.

Le président de la Fédération algérienne du sport et travail, Abdelkrim Chouchaoui, a indiqué à l'APS que cet évènement sportif visait principalement à "encourager la pratique sportive" en véhiculant le message selon lequel "le sport est bénéfique à la fois, à l'individu, à la famille et à la société dans son ensemble".

Organisé par la Fédération algérienne de sport et travail (FAST), les activités sportives de l'OSTA concernent deux autres disciplines: le futsal et le handball dont les finales auront lieu le 21 mars (14h00) à la salle Harcha-Hassen d'Alger. Selon Chouchaoui, une épreuve de marche à travers le Sahara, sera organisée du 24 au 31 mars de Beni Abbès à Taghit, sur une distance de 100 km dont les 23 derniers kms peuvent être courus par les participants.