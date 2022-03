Quatre (4) personnes sont décédées et 121 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique, dimanche, un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgences à 18 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, émanant d'appareils de chauffage et chauffe bain à l'intérieur de leurs domicile, à travers les wilayas de Souk-Ahras (9 personnes), Constantine (4), Médéa (2), El Bayadh (1), Sidi Bel Abbes (1) et Saïda (1).

S'agissant de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 10 opérations de sensibilisation, rappelant aux citoyens la nécessité du respect des mesures barrières, en plus de 5 autres opérations de désinfection générale à travers le territoire national, ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute la même source.