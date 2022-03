Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) d’Ain Zerouk relevant de la sûreté de wilaya de Tébessa ont saisi 27,85 kg de kif traité et arrêté un suspect, a-t-on indiqué vendredi dans un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué. Agissant sur la base de renseignements faisant état d'un groupe criminel qui préparait une opération de transport, de contrebande et de stockage d’une quantité considérable de drogue, les éléments de police ont procédé à la surveillance et le contrôle des mis en cause pendant une période, selon le communiqué. Une embuscade a été tendue à l'entrée de la ville de Tébessa, conduisant à l’interception d’un véhicule et la saisie, après fouille, de la quantité de kif traité et l’arrestation d’un individu qui fait l’objet d’une enquête, selon la même source. L'enquête sécuritaire se poursuit pour l’arrestation des autres impliqués dans cette affaire et les présenter devant les instances judiciaires, est-il souligné.