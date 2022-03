La manifestation «défi du Sud des solutions innovantes» s’est ouverte jeudi au Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides de Biskra, en présence du président de l’Observatoire nationale de la société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui. Selon les explications données à l’occasion à M. Hamzaoui, cette manifestation à caractère compétitive qui se poursuivra au 22 mars courant, est une opportunité aux universitaires et aux porteurs de projets de toutes les régions du pays (50 % pour les candidats du Sud) pour proposer des solutions innovantes dans les quatre domaines de «la santé», «la gestion des ressources hydriques», «la technologie alimentaire» et «le tourisme et la culture».

Le programme de cette manifestation inclut des conférences et des ateliers animés par des enseignants universitaires afin d’encourager l’innovation et les jeunes à lancer des projets innovants.

Lors de la cérémonie de lancement de la manifestation, M. Hamzaoui a affirmé que ce type d’initiatives «positives et distinguées» donne une belle image du niveau d’évolution des idées d’algériens à travers le pays. Le président de l’ONSC a entamé sa visite dans la wilaya de Biskra par une communication directe sur les ondes de radio Biskra où il a mis l’accent sur l’importance d’une large adhésion des citoyens aux diverses associations et sur la nécessité d’encadrer les initiatives, appelant à créer davantage d’associations activant dans les domaines non-représentés par des associations.

M. Hamzaoui a animé une rencontre avec les représentants de la société civile au musée régional du moudjahid «colonel Mohamed Chaabani» et a écouté leurs préoccupations, rappelant l’orientation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune visant à faire de la société civile un partenaire effectif des instances publiques et une force de proposition qui s’exprime sur les questions intéressant le pays et le citoyen.

Le président de l’ONSC a suivi, au cours de sa visite visant à s’enquérir des activités de la société civile à Biskra, un exposé sur l’action associative dans la wilaya qui compte plus de 534 associations caritatives avant de s’enquérir de l’activité de l’association «Baraïm» dans le domaine de la promotion de l’enfance.