Trois personnes ont perdu la vie et une quatrième a été blessée dans un accident de circulation survenu dimanche sur le chemin de wilaya CW-231, reliant les communes de Tadjemout et Ain-Madhi (Laghouat), selon un communiqué de la Protection civile. Une collision entre deux véhicules utilitaires et un autre touristique, au niveau du point kilométrique PK-26, a causé la mort de trois personnes (31 à 58 ans), dont les corps ont été déposés à la morgue de la polyclinique de Tadjemout. Le blessé (28 ans) a lui été évacué à l’établissement public hospitalier «Hmida Benadjila» à Laghouat, a précisé la source.

Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce tragique l’accident.