Le déficit de production de l'eau potable prévu à partir du lundi prochain dans les wilayas d'Alger et Tipaza, en raison de l'arrêt programmé de la Station de dessalement de l'eau de mer (SDEM) Fouka, sera compensé par les barrages de Douera et Boukerdane, a annoncé samedi la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal).

«En raison des travaux de maintenance programmée, du lundi 21 au jeudi 24 mars 2022, au niveau de la SDEM Fouka par l'exploitant Myah Tipaza, une compensation du déficit de production de 120.000 m3/j sera opérée par Seaal via les systèmes des barrages de Douera et Boukerdane», a indiqué la société dans un communiqué. Ainsi, le programme de distribution au niveau d'Alger sera «maintenu sans perturbation», souligne la même source.

S'agissent de Tipasa, des réajustements du programme de distribution seront opérées pour les journées du mardi 22 et le mercredi 23 mars au niveau des communes de Douaouda, Fouka, Kolea, Chaiba, Bousmail, Khemisti, Bouharoun, Ain Tagourait et la localité Berbissa. L'alimentation en eau potable selon le programme en vigueur dans les communes de l'Est de Tipaza impactées, se fera «progressivement» dès la remise en service de la station de dessalement, rassure la Seaal.