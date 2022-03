Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a annoncé, samedi à Alger, le lancement d'opération d'envergure de distribution de logement à travers le territoire national, incluant la distribution de 32.000 unités de logement, toutes formules confondues.

Ont assisté au lancement de cette opération, qui coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de la Fête de la Victoire, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, le wali d'Alger, le PDG de la CNEP-Banque, le DG du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), le directeur de l'Agence de l`amélioration et du développement du logement (AADL) ainsi que des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN).

La distribution de ce quota conforte les espoirs du secteur de dépasser le seuil des 320.000 logements distribués en 2021, en vue d'assurer "des logements décents aux citoyens", a estimé le ministre.

Ces logements ont été dotés de toutes les commodités nécessaires (électricité, gaz, AEP, assainissement et fibre optique), a-t-il précisé.

Le quota de la wilaya d'Alger qui s'élève à 7.115 logements comprend 4.597 unités de type location-vente "AADL", 2.000 unités de type AADL-CNEP (Réghaïa), 280 unités de Logement public locatif (LPL) et 238 logements FNPOS à Souidania.

²Il s'agit, en outre, de 822 logements et 400 autres dans deux sites différents dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, 200 logements à Saoula, 466 à Ouled Fayet, 302 à la Cité Faizi, 2000 à Réghaïa, 1675 à Bouinan (Blida) et 732 à Bousmail (Tipaza).

Il est également question de la remise des décisions de pré-affectation des logements au profit de quelque 40.000 souscripteurs AADL, dont environ 10.000 à Alger, via la plateforme électronique de l'Agence AADL à partir de ce jour, souligne le ministre.

Cette opération "se poursuivra jusqu'à ce que le dernier souscripteur au programme "AADL 2013" ou le dernier parmi ceux ayant introduit un recours et procédé au versement de la première tranche bénéficient d'un logement, et ce à travers tout le territoire national", a-t-il précisé.

Rappelant le nombre considérable de réalisations lors des deux dernières années, malgré la conjoncture particulière ayant marqué cette période en raison de la propagation de la pandémie Covid-19, M. Belaribi a affirmé que cette démarche n'était pas fortuite mais le fruit des efforts des différents acteurs pour la concrétisation du programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Il a également cité les grands projets confiés au secteur, à l'instar du complexe olympique d'Oran, un édifice sportif moderne réalisé par de jeunes algériens qui veillent à le parachever en préparation aux Jeux méditerranéens prévus cette année en Algérie, en plus des stades de Baraki et de Douéra.

Ces structures devront renforcer la position de l'Algérie sur la scène régionale et internationale et permettre à notre pays d'abriter les plus grandes manifestations et compétitions mondiales, a-t-il déclaré.

Le ministre a rappelé les opérations de distribution des logements lors des différentes occasions nationales et religieuses en tête desquelles celle organisée le 5 juillet 2021 lors de laquelle 100.000 logements ont été distribués, toutes formules confondues, en plus d'une autre opération à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la révolution nationale, le 1 novembre 2021, qui a connu la distribution de près de 90.000 logements, toutes formules confondues.

Inspectant le site des 1.190 logements à Ouled Fayet, en compagnie des deux ministres présents, M. Belaribi a rencontré les responsables des entreprises de réalisation nationales chargées de ce projet, insistant à cet effet sur la nécessité d'assurer la qualité de réalisation et les différentes commodités aux citoyens (raccordement aux réseaux d'électricité, de gaz et d'AEP).

Après avoir félicité les bénéficiaires, le ministre a annoncé d'autres opérations de distribution prévues dans les jours à venir à travers nombre de wilayas.

A cette occasion, M. Belaribi a salué l'accompagnement et la coordination assurés par les autorités locales de la wilaya d'Alger en faveur du secteur, contribuant ainsi à aplanir les obstacles enregistrés durant la réalisation de ces projets de logements et à permettre leur distribution.