Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud a présidé, jeudi, une réunion de coordination avec les walis de la République consacrée aux préparatifs du mois de Ramadhan et au suivi des projets de développement au niveau local, indique le ministère dans un communiqué.

«Dans le cadre du suivi de la prise en charge des différents dossiers en rapport avec le quotidien du citoyen, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud a présidé, jeudi 17 mars 2022 par visioconférence, une réunion de coordination avec les walis de la République», lit-on dans le communiqué.

A l'entame de la rencontre, ont été abordés «les derniers préparatifs du mois de Ramadhan.

Le ministre a instruit de prendre toutes les mesures pour assurer l'approvisionnement des citoyens en denrées alimentaires et en énergie de base afin de faire face à la pénurie et à la spéculation illicite, tout en veillant au respect strict des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (Covid-19)».

Il s'agit également de «soutenir et d'accompagner les actions de solidarité des différentes associations actives durant ce mois sacré et de préparer les conditions de l'organisation des activités culturelle et religieuse pour passer le Ramadhan dans la quiétude et l'entraide».

Pour ce qui est du suivi des projets de développement au niveau local, le ministre a insisté sur «l'impératif de les parachever afin de les livrer dans les délais impartis, au regard de leur importance dans l'amélioration du cadre de vie du citoyen», note le communiqué.

Sur le dossier de l'investissement local et la création de zones d'activité, il a été question de «la nécessité de poursuivre l'opération de la levée des obstacles sur les investissements et d'accompagner les porteurs de projets ainsi que d'accélérer la cadence de l'aménagement des différentes micro zones d'activité créées à travers les communes du pays», ajoute la même source.