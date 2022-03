Le ministère des Affaires étrangères a organisé, jeudi, une cérémonie à l'occasion du 60e anniversaire de la fête de la victoire (19 mars 1962), présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, en présence de membres du Gouvernement, de moudjahidine et de diplomates.

A cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative de cette date charnière dans l'histoire du pays avec la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada de la glorieuse Révolution.

Lors d'une conférence organisée au siège du ministère des Affaires étrangères, le Conseiller du président de la République chargé des archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a affirmé que le document d'Evian «est une réponse à tous les principes et objectifs fixés par la Proclamation du 1 novembre 1954, à savoir le recouvrement de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et l'unité du peuple algérien», précisant que «la mission confiée aux responsables, à l'époque, sous la conduite de Krim Belkacem avait été pleinement accomplie».

Pour sa part, le Directeur général de la Communication, de l'Information et de la Documentation au ministère des Affaires étrangères, Abdelhamid Abdaoui, a rappelé que la date du 19 mars 1962 est «un point de départ pour une nouvelle ère après de grands sacrifices suivis de négociations difficiles qui ont abouti à la signature des accords d'Evian entre le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et l'occupant français le 18 mars 1962».

Ces négociations «n'étaient pas un choix pour l'autorité coloniale, qui a été contrainte de se soumettre à la volonté de la révolution à la suite des pertes sur le terrain et des défaites successives qui ont démoralisé l'armée d'occupation et des victoires diplomatiques successives remportées par le GPRA», a-t-il expliqué.

A cette occasion, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, fils du défunt moudjahid Ahmed Gaïd, dit Commandant Slimane a été honoré, ainsi que le fils du défunt moudjahid diplomate, Tayeb Boulahrouf.