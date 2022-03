L'Algérie nouvelle avance «sereinement et tranquillement» vers la création d'une société en mesure de compter sur elle-même pour poursuivre le message de la victoire, de la construction et du renouveau en fidélité au serment des chouhada, a affirmé jeudi le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga.

Intervenant lors d'une conférence historique organisée à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de la fête de la Victoire, M.Rebiga a assuré que l'Algérie nouvelle avançait aujourd'hui «sereinement et tranquillement vers l'atteinte de l'objectif suprême de la volonté populaire en concrétisant les nobles significations de la démocratie constructive et efficace pour la création d'une société en mesure de compter sur elle-même pour poursuivre le message de victoire, de construction et de renouveau en fidélité au serment de la patrie et des chouhada».

«L'importance du 19 mars 1962 est enracinée dans la conscience de chaque Algérien et Algérienne, une date qui leur inspire un sentiment de fierté de la victoire de la volonté des en fants de l'Algérie dans la bataille de la libération puis la bataille des négociations.

Le Jour de la Victoire restera à jamais une valeur historique et humaine immortelle dans l'histoire de notre nation», a déclaré le ministre qui a relevé l'importance, 60 ans après cette date, de réfléchir sur les acquis de cette victoire pour l'Algérie indépendante, telle que voulue par les chouhada de Novembre.

Evoquant les négociations d'Evian, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a affirmé que la décision de la révolution de s'asseoir à la table des négociations en soi «était une question importante, voire cruciale pour les Algériens face à un colonisateur qui n'aurait pas cédé à la négociation sans la force de la révolution, l'expérience de ses dirigeants et le contrôle de la situation par l'Armée de libération nationale (ALN)».

«Après moult rounds tumultueux, le négociateur algérien a fait montre de clairvoyance politique et de génie diplomatique afin de remporter les négociations d'ailleurs sanctionnées par le cessez-le-feu et la réalisation de plusieurs acquis, conçus dans la Déclaration de Novembre comme étant des objectifs inaliénables quelles qu'en soit les circonstances, c'est-à-dire la défense de l'intégrité territoriale, de la nation algérienne et le recouvrement de la souvera ineté», a-t-il rappelé.

La bataille politique a été «une ligne de démarcation entre la volonté des ayants-droit à une vie décente et la volonté d'enterrer la dignité humaine et d'occuper les peuples, la justice qui ne s'éclipsera jamais de cette terre révolutionnaire en a été rendue», a martelé ministre.

Ont assisté à la conférence des responsables de l'Etat, des moudjahidine et des universitaires, lesquels ont visualisé un documentaire qui a dépeint le processus des Accords d'Evian et les négociations menées par la délégation algérienne, avant d'assister à des communications scientifiques axées, d'une part, sur les négociations algéro-françaises, le rôle non aliéné de la Suisse qui a supervisé les pourparlers, le rôle de l'information dans le retentissement du statut de la guerre algérienne et, d'autre part, la consécration de la mémoire nationale.

La conférence a été l'occasion de rendre hommage aux moudjahidine Ali Boughezala, Dahou Ould Kablia et Mohamed Mokrani, en considération et en reconnaissance de leurs sacrifices pour l'indépendance et la dignité.

Les moudjahidine distingués ont, de leur côté, mis en avant le rôle du négociateur algérien qui n'a eu de cesse d'imposer ses conditions consistant en le recouvrement de chaque parcelle de notre terre bénie et l'attachement à l'indépendance.

A été organisée en marge de la conférence, une exposition de photographies, de documents et d'articles de presse sur les négociations, parus à l'époque, pour commémorer l'anniversaire de la Victoire.