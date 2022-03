Plus de 80 millions de doses seront administrées à plus de 23 millions d'enfants de moins de cinq ans, dans le cadre d'une campagne de vaccination en quatre étapes, menée dans cinq pays d'Afrique australe, contre le poliovirus sauvage de type 1, a annoncé l'Organisation

mondiale de la santé (OMS) dans un communiqué.

La première phase de ces campagnes, prévue en mars, cible 9,4 millions d'enfants au Malawi, au Mozambique, en Tanzanie et en Zambie, après que le Malawi a déclaré une flambée épidémique le 17 février.

Cette flambée est la première du genre dans le pays en 30 ans, et la première en Afrique depuis que la région a été certifiée exempte de poliovirus sauvage autochtone en 2020, selon le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Trois campagnes ultérieures, auxquelles le Zimbabwe prendra aussi part, sont prévues en avril, en juin et en juillet, visent à administrer à plus de 23 millions d'enfants plus de 80 millions de doses du vaccin antipoliomyélitique oral bivalent recommandé par l'OMS contre le poliovirus sauvage (de type 1). «La poliomyélite es t une maladie hautement infectieuse et sans traitement qui peut causer une paralysie permanente. En soutien au Malawi et à ses voisins, nous agissons rapidement pour enrayer cette flambée et anéantir la menace grâce à des activités de vaccination efficaces», a indiqué la Dre Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. «La région africaine a déjà vaincu le poliovirus sauvage grâce à un effort considérable des pays.

Nous avons le savoir-faire et nous œuvrons sans relâche pour que chaque enfant vive et s'épanouisse dans un continent exempt de polio», a-t-elle affirmé.

La région africaine a été déclarée et certifiée exempte de poliovirus sauvage autochtone en août 2020, après avoir éliminé toutes les formes de poliovirus sauvage. La certification de la Région comme étant exempte de poliovirus sauvage reste valide.