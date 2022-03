Un jeune homme, âgé de 22 ans, est décédé par électrocution dans la nuit de vendredi à samedi, dans la zone de Naâdja Seghira au chef-lieu de wilaya de Constantine, a-t-on appris samedi auprès de la Direction de la Protection civile (DPC). La victime a rendu l’âme suite à un court-circuit survenu dans un réseau électrique de haute tension, situé dans cette zone d’habitation non loin de la cité Boussouf, a précisé la cellule de l’information et de la communication de la DPC. Les agents du poste avancé Abderrahmane Moncef de ce corps constitué sont intervenus suite à cet incident qui s’est produit vers 00 h 35, a ajouté la même source.

Malgré l’intervention rapide des éléments de la Protection civile et les secours prodigués, le jeune homme est mort sur les lieux, a-t-on affirmé.

Le corps sans vie de la victime a été acheminé vers la morgue du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr. Benbadis de la ville de Constantine, a-t-on indiqué.