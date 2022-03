Les services de police d’El Bayadh ont démantelé deux réseaux criminels constitués de 11 personnes et saisi plus de 13 kg de kif traité ainsi que 1.545 comprimés psychotropes, a-t-on appris vendredi auprès de la Sûreté de wilaya.

La cellule de communication et des relations publiques de la sureté de wilaya a indiqué à l'APS que la première affaire a été traitée par la brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant du service de wilaya de la police judiciaire sur la base d’informations faisant état de l’existence d’un réseau criminel national qui active dans le trafic de drogue. Suite à la mise en place d’un point de contrôle au niveau de la commune de Chellala, un véhicule a été arrêté, à bord duquel se trouvaient quatre personnes en possession de plus de 13 kg de kif traité.

Poursuivant leur enquête et après l'obtention d'une extension de compétence territoriale, les policiers ont arrêté quatre autres personnes parmi les membres de ce réseau criminel.

Dans une deuxième opération, la brigade de lutte contre les stupéfiants du service de wilaya de la police judiciaire a arrêté trois suspects au chef lieu de wila ya en leur possession 1.545 comprimés psychotropes qui étaient dissimulés à l’intérieur d'un camion.

Après l'accomplissement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes et placés en détention provisoire, selon la même source.