La production de charbon brut de la Chine a enregistré une croissance rapide au cours des deux premiers mois de l'année 2022, tandis que les importations de charbon ont continué à diminuer, selon les données officielles. La production de charbon brut du pays a augmenté de 10,3% sur un an pour atteindre 690 millions de tonnes au cours de la période janvier-février, selon le Bureau d'Etat des statistiques. Le taux de croissance était supérieur de 3,1 points de pourcentage par rapport à celui de décembre 2021, a noté le bureau. Selon les données du bureau, la Chine a importé 35,39 millions de tonnes de charbon au cours des deux premiers mois, en baisse de 14% sur un an. S'agissant de la production de pétrole brut, elle a atteint 33,47 millions de tonnes au cours des deux premiers mois de cette année, soit une augmentation de 4,6% sur un an. Le taux de croissance a été supérieur de 2,9 points de pourcentage au niveau enregistré en décembre 2021, selon le Bureau d'Etat des statistiques. La production quotidienne de pétrole brut a atteint en moyenne 567.000 tonnes. Au cours des deux premiers mois de l'année, les importations de pétrole brut de la Chine ont diminué de 4,9% en glissement annuel pour atteindre 85,14 millions de tonnes. L'année dernière, la production de pétrole brut de la Chine était d'environ 199 millions de tonnes, en hausse de 2,4% sur un an.